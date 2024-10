Sport.quotidiano.net - Guardiola e Robi si sono ritrovati a cena, con loro anche Toni e Caracciolo. Pep e Baggio a Brescia: "Meraviglioso»

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Perè stata la notte delle stelle, per chi vive di pane e pallone quella di martedì verrà ricordata come lafra “vecchi“ amici e compagni di squadra, capace di rievocare un bellissimo passato, le rondinelle dell’inizio del secondo millennio. Dopo l’abbraccio virtuale in tv da Fazio, Pepe Robertosiper un nostalgico tuffo nel passato fra sorrisi e lacrimucce velate, in unadal sapore romantico al ristorante ’Laboratorio Lanzani’, in pieno centro città, quella che era la location di riferimento dicalciatori. "Nei prossimi giorni vedròdal vivo", il mezzo spoiler del Divin Codino nel weekend.era arrivato domenica notte da Milano.