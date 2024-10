Gli eventi del fine settimana al teatro Pietro d’Abano (Di giovedì 17 ottobre 2024) fine settimana ricco di appuntamenti al teatro Pietro d’Abano di Largo Marconi, ad Abano Terme. Dopo l’ennesimo successo della replica di Serata all’Opera con i Musici Patavini, una serata dedicata a Verdi e Puccini, eventi di Valore mette in cartellone per domani, venerdì 18 ottobre, e per Padovaoggi.it - Gli eventi del fine settimana al teatro Pietro d’Abano Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ricco di appuntamenti aldi Largo Marconi, ad Abano Terme. Dopo l’ennesimo successo della replica di Serata all’Opera con i Musici Patavini, una serata dedicata a Verdi e Puccini,di Valore mette in cartellone per domani, venerdì 18 ottobre, e per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fine settimana in Capitanata : gli eventi di sabato 12 e domenica 13 ottobre - Nuovo fine settimana all’insegna di tanti eventi in Capitanata. Ecco quali non perdere. Sabato 12 ottobre Foggia Escursione letteraria in città, visita guidata agli Ipogei e brevi letture pubbliche a tappe in occasione della ‘Festa dei lettori’. Al Teatro del Fuoco la compagnia... (Foggiatoday.it)

Tra fiera sposi - festival musicali - affari vintage e tesori abruzzesi : ecco la guida degli eventi del fine settimana - Tornano, infatti, le giornate Fai d’autunno, a cui rispondono la fiera sposi e il mercatino vintage “Caccia all’affare”. . . . Un weekend ricchissimo di proposte culturale e non solo, tra fiere e festival ma anche incontri e scoperte di luoghi nascosti e inaccessibili. Ci saranno spettacoli musicali e. (Ilpescara.it)

Ottobre di shopping - eventi e una pista da sci al coperto a pochi passi dal confine - Ottobre si tinge di eventi e sorprese al centro commerciale Atrio di Villach (in Austria), il più grande della vicina Carinzia, facilmente raggiungibile in auto da Tarvisio, che con i suoi oltre 90 negozi e 2000 posti auto gratuiti. In dirittura d'arrivo il 3° carnet di buoni sconto, il... (Udinetoday.it)