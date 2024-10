Lopinionista.it - Giovanni Lindo Ferretti e Mara Redeghieri per il finale del Ciclo di Spettacoli Classici

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) foto di Martina F. ChincaVICENZA – Il “coro”, immagine-guida che ha segnato il 77°dial Teatro Olimpico di Vicenza con la direzione artistica dei fondatori del Teatro delle Albe Ermanna Montanari e Marco Martinelli, si trasforma in una moltitudine di voci per il grandi questa edizione. La prima voce sarà quella diche venerdì 18 ottobre, in Prima Assoluta al Teatro Olimpico di Vicenza, presenta moltitudine in cadenza, percuotendo, il misterico e misterioso progetto di una delle figure più affascinanti, teatrali, provocatorie e, per certi versi, enigmatiche della musica italiana. Co-fondatore dei CCCP prima e dei CSI dopo, fino ad arrivare ai PGR,è considerato uno dei padri del punk italiano e icona della musica alternativa.