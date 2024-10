Gabry Ponte a San Siro: sarà il primo dj della storia a far ballare la “scala del calcio”. Data e biglietti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano – San Siro come un gigantesco dancefloor. Un sogno, per gli amanti della musica dance ed elettronica, che si realizzerà il 28 giugno 2025 grazie a una prima assoluta: Gabry Ponte, primo dj della storia a far ballare la “scala del calcio”, sarà il protagonista assoluto di una serata imperdibile, unica nel suo genere. “San Siro Dance” (con Rtl 102.5 come radio ufficiale) farà salire sul palco, alla consolle, il dj-producer italiano numero 1 al mondo per ascolti su Spotify, che farà ballare i suoi fan al ritmo di tutte le sue hit, che hanno segnato la storia della musica dance. Una serata unica, dove musica, emozioni e ricordi si fonderanno per far ballare Milano tutta la notte. Ilgiorno.it - Gabry Ponte a San Siro: sarà il primo dj della storia a far ballare la “scala del calcio”. Data e biglietti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano – Sancome un gigantesco dancefloor. Un sogno, per gli amantimusica dance ed elettronica, che si realizzerà il 28 giugno 2025 grazie a una prima assoluta:dja farla “del”,il protagonista assoluto di una serata imperdibile, unica nel suo genere. “SanDance” (con Rtl 102.5 come radio ufficiale) farà salire sul palco, alla consolle, il dj-producer italiano numero 1 al mondo per ascolti su Spotify, che farài suoi fan al ritmo di tutte le sue hit, che hanno segnato lamusica dance. Una serata unica, dove musica, emozioni e ricordi si fonderanno per farMilano tutta la notte.

Gabry Ponte a San Siro : sarà il primo dj a esibirsi allo stadio milanese - Dopo il successo degli ultimi live in giro per l’Italia, Gabry Ponte annuncia un evento più unico che raro. Il dj nato con gli Eiffel 65 trasformerà lo stadio Meazza di Milano nella più grande dancefloor italiana con ‘San Siro Dance’, accaparrandosi il titolo di primo disk jockey a far ballare lo. (Milanotoday.it)

Gabry Ponte fa ballare San Siro nel 2025 : “Un sogno che si avvera” - So che alcuni artisti lo fanno anche dopo pochi anni di carriera ma per un dj è una cosa inusuale. Allora mettevi dischi in un club con 200 persone, eri lontano dalle luci e al buio”. Ci sono sempre cose nuove e domani uscirà un altro disco intitolato ‘Not Alone'”. Passata questa fase, inizieremo a lavorare sulla parte artistica, con tutto il team e la squadra che ha fatto con me anche i ... (Dailyshowmagazine.com)

Gabry Ponte fa ballare San Siro nel 2025 : “Un sogno che si avvera” - (Adnkronos) – Gabry Ponte si prepara a far ballare San Siro con una serata in calendario presso lo stadio milanese il 28 giugno 2025. La Scala del calcio, per una sera, si trasformerà nella più grande dancefloor italiana con 'San Siro Dance' powered by Rtl 102. 5, un evento che vedrà uno dei deejay e producer […]. (Periodicodaily.com)