Fiorentina, Kouame prolunga fino al 2027 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 – Prosegue e si allunga l’avventura viola di Christian Kouame: l'attaccante della Fiorentina, in scadenza di contratto il prossimo giugno, ha firmato per altre due stagioni, fino al 2027. La notizia, nell'aria da tempo, è stata ufficializzata oggi dal club viola tramite i propri canali. Il giocatore ivoriano, 27 anni il prossimo dicembre, ha messo assieme finora con la Fiorentina 133 presenze fra campionato e coppe, con 10 gol e 14 assist: con il nuovo accordo andrà a percepire un ingaggio da 1,4 milioni di euro annui. Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Kouame prolunga fino al 2027 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 – Prosegue e si allunga l’avventura viola di Christian: l'attaccante della, in scadenza di contratto il prossimo giugno, ha firmato per altre due stagioni,al. La notizia, nell'aria da tempo, è stata ufficializzata oggi dal club viola tramite i propri canali. Il giocatore ivoriano, 27 anni il prossimo dicembre, ha messo assiemera con la133 presenze fra campionato e coppe, con 10 gol e 14 assist: con il nuovo accordo andrà a percepire un ingaggio da 1,4 milioni di euro annui.

