Fiera di Francoforte, Alessandro Campi sta meglio e ironizza "Leggere Saviano mi ha causato il malore…" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ieri il malore, oggi il post tranquillizzante e anche ironico. Buon segno. "Cari amici, care amiche, grazie per il calore, la premura e la vicinanza", scrive Alessandro Campi sui social: il direttore dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano era stato ricoverato in ospedale per un malore, accusato dopo l'inaugurazione del padiglione italiano alla Buchmesse 2024, a Francoforte, dove l'Italia è ospite d'onore. Il politologo si era sentito poco bene martedì notte dopo il concerto 'Puccini in opera'. Alessandro Campi, l'ironia dopo lo spavento "E' stata una brutta avventura, durata per fortuna solo un paio di giorni. Sono stato dimesso ieri sera.

