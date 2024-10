Gaeta.it - Endrit Rustemi: il maestro della pizza napoletana a Brescia con ingredienti eccellenti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’artesta vivendo una nuova e affascinante stagione sotto la guida diiolo di origine albanese che ha sceltocome palcoscenico per la sua visione gastronomica. Con il richiamo alla tradizione e un’attenzione maniacale per la qualità degliha sviluppato un impasto e una gamma di pizze che offrono un’esperienza unica a tutti gli amanti del gusto. La filosofiadi, nato a Fier in Albania e cresciuto tra Milano e, ha una visione chiara e distintiva. Per lui, “laè una cosa semplice”, e questo si riflette nella qualità degliselezionati. La sua attenzione si concentra su quattro elementi fondamentali: acqua, farina, sale e lievito.