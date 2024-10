È morto Liam Payne, ex cantante degli One Direction: è precipitato dal terzo piano di un albergo a Buenos Aires. Aveva 31 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) È morto Liam Payne, ex cantante degli One Direction È morto, all’età di 31 anni, il cantante Liam Payne, ex componente della band degli One Direction: l’interprete è precipitato dal balcone del terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Il corpo del cantante è stato ritrovato senza vita nel cortile interno dell’albergo: non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. Liam Payne che si trovava in Argentina in vacanza con la fidanzata Kate Cassidy poco prima della tragedia era stato visto dare in escandescenza nella lobby dell’hotel. Secondo quanto scrive il Daily Mirror il 31enne era “probabilmente sotto l’effetto di alcol o droghe”: Payne avrebbe scagliato un computer nella hall dell’albergo e poi preso a calci alcune sedie, prima di essere bloccato e riportato nella sua stanza di albergo. Tpi.it - È morto Liam Payne, ex cantante degli One Direction: è precipitato dal terzo piano di un albergo a Buenos Aires. Aveva 31 anni Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È, exOne, all’età di 31, il, ex componente della bandOne: l’interprete èdal balcone deldi un hotel di. Il corpo delè stato ritrovato senza vita nel cortile interno dell’: non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un gesto volontario.che si trovava in Argentina in vacanza con la fidanzata Kate Cassidy poco prima della tragedia era stato visto dare in escandescenza nella lobby dell’hotel. Secondo quanto scrive il Daily Mirror il 31enne era “probabilmente sotto l’effetto di alcol o droghe”:avrebbe scagliato un computer nella hall dell’e poi preso a calci alcune sedie, prima di essere bloccato e riportato nella sua stanza di

