Donna trovata morta nel Fiorentino arrestato il nipote

(Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - Uccide la zia a colpi di arma da fuoco, poi si barrica in casa e infine si dà alla fuga, prima di essere fermato dai carabinieri. E' quanto avvenuto questa mattina a Chiesanuova, piccolo borgo collinare del comune di San Casciano Val di Pesa, alle porte di Firenze. La vittima e' Laura Frosecchi, 59 anni. Il, presunto autore dell'omicidio, 22. L'uomo, dopo aver sparato alla zia chiama i carabinieri. Al momento non si conoscono le motivazioni del gesto. Secondo una prima ricostruzione questa mattina, poco dopo le 11, i Carabinieri della Stazione di San Casciano Val di Pesa vengono telefonicamente contattati da un giovane, residente del luogo, in forte stato di agitazione, che asseriva di aver poco prima sparato a una sua familiare mentre si trovava all'interno di un panificio della zona, dalla stessa gestito.