Don Matteo 14, le anticipazioni, il nuovo cast e quante puntate vanno in onda (Di giovedì 17 ottobre 2024) La 14ª stagione di Don Matteo prende finalmente il via, e i fan della celebre fiction di Rai1 possono prepararsi a vivere nuove emozioni e colpi di scena. A partire dal 17 ottobre, alle 21,30, andranno in onda i nuovi episodi in prima serata, con un cast rinnovato ma anche volti storici che accompagneranno il pubblico nelle intricate vicende del parroco investigatore. La serie, prodotta da Lux Vide e distribuita da Rai Fiction, continua a riscuotere grande successo grazie alla capacità di fondere sapientemente il giallo con la commedia, intrattenendo un pubblico sempre vasto e affezionato. Il protagonista indiscusso di questa nuova stagione è Raoul Bova, che torna nei panni di Don Massimo, il successore del celebre Don Matteo (interpretato nelle stagioni precedenti da Terence Hill). Dilei.it - Don Matteo 14, le anticipazioni, il nuovo cast e quante puntate vanno in onda Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La 14ª stagione di Donprende finalmente il via, e i fan della celebre fiction di Rai1 possono prepararsi a vivere nuove emozioni e colpi di scena. A partire dal 17 ottobre, alle 21,30, andranno ini nuovi episodi in prima serata, con unrinnovato ma anche volti storici che accompagneranno il pubblico nelle intricate vicende del parroco investigatore. La serie, prodotta da Lux Vide e distribuita da Rai Fiction, continua a riscuotere grande successo grazie alla capacità di fondere sapientemente il giallo con la commedia, intrattenendo un pubblico sempre vasto e affezionato. Il protagonista indiscusso di questa nuova stagione è Raoul Bova, che torna nei panni di Don Massimo, il successore del celebre Don(interpretato nelle stagioni precedenti da Terence Hill).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Don Matteo 14 : tutte le novità della nuova stagione in onda su Rai1 dal 17 ottobre 2024. La parola ai protagonisti (VIDEO) - Ma quali sono le novità di quest'anno? Lasciamo che ce le raccontino i loro personaggi nelle nostre video interviste a Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini e Gaia Messerklinger. La nuova stagione Di Don Matteo va in onda da questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, e ci farà compagnia nei giovedì sera di Rai1. (Comingsoon.it)

Don Matteo 14 - Seconda Puntata : Don Massimo Accoglie Un Bambino In Canonica! - Cecchini invece è pronto a tutto per conquistare la fiducia del nuovo Capitano! Don Matteo 14 prosegue ed arriva alla seconda puntata. Voi che cosa ne pensate? Credete che l’arrivo di Bart porterà nuovi sviluppi nella trama oppure no? A voi i commenti! Articolo Don Matteo 14, Seconda Puntata: Don Massimo Accoglie Un Bambino In Canonica! pubblicato da UD News. (Uominiedonnenews.it)

Condannato a 4 anni l'automobilista che investì e uccise il ventenne Matteo Cassola - E' stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione il 43enne leccese che il primo agosto 2021 investì e uccise il ventenne modenese Matteo Cassola. Il ragazzo si trovava in vacanza in Salento e quella notte stava tornando a casa in bicicletta, insieme ad un suo amico. Si trovavano ancora... (Modenatoday.it)