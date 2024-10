Dimmi di te: Chiara Gamberale racconta l'inquietudine di crescere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dimmi di te, chiede Chiara alle persone che hanno fatto, in un modo o nell'altro, parte del suo passato, e hanno avuto importanza nella fase più giovane della sua vita. Persone perse per strada ma mai dimenticate, cercate e ritrovate a mezzo social. Con quale obiettivo? Riannodare i fili del Europa.today.it - Dimmi di te: Chiara Gamberale racconta l'inquietudine di crescere Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)di te, chiedealle persone che hanno fatto, in un modo o nell'altro, parte del suo passato, e hanno avuto importanza nella fase più giovane della sua vita. Persone perse per strada ma mai dimenticate, cercate e ritrovate a mezzo social. Con quale obiettivo? Riannodare i fili del

