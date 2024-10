Dà un pugno alla mamma di un calciatore avversario durante una rissa: dirigente squalificato 9 mesi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il giudice sportivo ha emesso la squalifica di 9 mesi nei giorni scorsi. Il segretario della Real Desenzanese, squadra del comune di Desenzano del Garda (Brescia), aveva colpito nel febbraio scorso la mamma di un giocatore avversario. Fanpage.it - Dà un pugno alla mamma di un calciatore avversario durante una rissa: dirigente squalificato 9 mesi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il giudice sportivo ha emesso la squalifica di 9nei giorni scorsi. Il segretario della Real Desenzanese, squadra del comune di Desenzano del Garda (Brescia), aveva colpito nel febbraio scorso ladi un giocatore

