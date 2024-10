Corso Como è più sicura: le denunce crollano del 45% (Di giovedì 17 ottobre 2024) Corso Como è diventata più sicura. Lo sostengono, per lo meno, gli 11 pubblici esercizi della zona, che hanno attivato a loro spese un servizio di vigilanza privata notturna, 7 giorni su 7, in accordo con prefettura e questura. Secondo i dati diffusi, dalla fine di maggio del 2023 (quando il Milanotoday.it - Corso Como è più sicura: le denunce crollano del 45% Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è diventata più. Lo sostengono, per lo meno, gli 11 pubblici esercizi della zona, che hanno attivato a loro spese un servizio di vigilanza privata notturna, 7 giorni su 7, in accordo con prefettura e questura. Secondo i dati diffusi, dalla fine di maggio del 2023 (quando il

Dagli spacciatori al ritorno della clientela “ricca”. I commercianti : “Così è rinato corso Como” - Dal novembre 2022 al maggio 2023 vi sono stati sette mesi preparatori di analisi e progettazione con Prefettura e Questura. Una situazione che rischiava di non essere più sostenibile. È il bilancio del “piano sicurezza” varato dai commercianti del corso forse più breve per lunghezza ma anche più famoso, che nella primavera dell’anno scorso hanno deciso di autotassarsi per pagare un servizio di ... (Ilgiorno.it)

