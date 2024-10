Screenworld.it - Citadel: Diana è un successo clamoroso in America, record di ascolti nel primo weekend

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilprogetto spin-off della serie statunitense, ideata da Alessandro Fabbri e prodotta dai fratelli Anthony e Joe Russo, ha raggiunto un traguardodiper Prime Video fuori dall’Italia., serie ad alto budget, che ha debuttato sulla piattaforma di Amazon il 10 Ottobre scorso, è il prodotto originale italiano più visto nel suo. Nella notizia riportata da Deadline si legge che la serie, con protagonista Matilda De Angelis, è alposto in Italia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, mentre è entrata nella top five in quasi 150 paesi tra cui Canada, Australia, Germania, Spagna, Francia, Brasile, Messico e India, il che stabilisce un nuovo standard per gliinternazionali di contenuti in lingua italiana di Prime Video.