Ciclismo su pista Mondiali Ballerup 2024 | bronzo Italia nell’inseguimento a squadre femminile

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Primo podio per l’aidisuin corso a, in Danimarca. Dopo il secondo posto nelle qualifiche di Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini alle spalle della Gran Bretagna, lo stesso quartetto ad eccezione di Martina Alzini in sostituzione di Martina Fidanza è stato sconfitto dalla Germania nella semifinale dell’inseguimento a. Nella finale per la medaglia di, poi, Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno dominato il Canada in una sfida senza storia dall’inizio alla fine: americane sconfitte, le azzurre salgono sul gradino più basso del podio “E’ un pò l’anno dei bronzi, dei quarti posti e delle cadute, ma essere qui a fare certe prestazioni e poi subire sfortune o errori, ci sta, l’importante e’ essere competitivi, lo abbiamo dimostrato con i maschi e con le donne”.