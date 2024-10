Celta Vigo-Real Madrid (sabato 19 ottobre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Blancos all’assalto di Balaidos (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo qualche passo falso iniziale, il Madrid ha preso il passo giusto in Liga: 13 punti conquistati sugli ultimi 15 disponibili e secondo posto solitario, a tre punti dal Barcellona capolista. Prima della sosta i Blancos hanno colto una bella vittoria contro il VillarReal anche se il terribile infortunio di Dani Carvajal ha reso molto InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Celta Vigo-Real Madrid (sabato 19 ottobre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Blancos all’assalto di Balaidos Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo qualche passo falso iniziale, ilha preso il passo giusto in Liga: 13 punti conquistati sugli ultimi 15 disponibili e secondo posto solitario, a tre punti dal Barcellona capolista. Prima della sosta ihanno colto una bella vittoria contro il Villaranche se il terribile infortunio di Dani Carvajal ha reso molto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Due no di Cambiaso al Real Madrid per gennaio : resta alla Juve nonostante la corte dei Blancos - Cambiaso non sarà il sostituto di Carvajal al Real Madrid: il giocatore e la Juventus hanno rifiutato la proposta iniziale dei Blancos che dovranno virare su un altro profilo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Lille-Real Madrid (Champions League - 02-10-2024 ore 21 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici. Prima trasferta europea per i Blancos - Sembrava tutto pronto per festeggiare l’ennesima impresa del Real Madrid, che ormai sentiva suoi i tre punti nel derby con l’Atletico Madrid: una vittoria che sarebbe stata di platino e che avrebbe significato avvicinarsi tantissimo al Barcellona. I Colchoneros però hanno trovato un guizzo con Correa proprio nel finale e hanno lasciato l’amaro in bocca […] InfoBetting: Scommesse Sportive e ... (Infobetting.com)

Real Madrid-Alaves (martedì 24 settembre 2024 ore 21 : 00) : formazioni - quote - pronostici. I Blancos hanno ingranato la marcia giusta - Il sesto turno di Liga non è ancora […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Dopo il grande spavento, una bella gioia per il Madrid: sabato notte l’Espanyol era passato a condurre sui campioni di Spagna ma l’entrata di Vinicius ha cambiato le carte in tavola e le Merengues hanno confezionato una delle loro rimonte, portando a casa una vittoria molto importante. (Infobetting.com)