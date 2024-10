Justcalcio.com - CdS – Mingueza, chi è il terzino del Celta Vigo che piace alla Roma e quanto costa

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) 2024-10-17 12:27:17 Fa notiziariportato poco fa dal CdS: Oscarè già uno dei profili più chiacchierati sul mercato. Ildeltantissimodi Ivan Juric, complice un inizio di campionato da urlo in Liga. A gennaio, potrebbe rappresentare una valida alternativa a Celik, la cui titolarità non è mai stata messa in discussione dpresenza di Abdulhamid e dal giovane Sangaré. Per età, caratteristiche e qualità,sembra essere l’uomo giusto per rinforzare la batteria degli esterni giallorossi.