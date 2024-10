Catania, 32enne accoltella la madre che gli nega soldi per la droga (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha accoltellato la madre, di 62 anni, colpendola con una decina di colpi, perché si era rifiutata di dargli i soldi per comprarsi crack Imolaoggi.it - Catania, 32enne accoltella la madre che gli nega soldi per la droga Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Hato la, di 62 anni, colpendola con una decina di colpi, perché si era rifiutata di dargli iper comprarsi crack

