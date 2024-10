Buchmesse, Geronimo Stilton in visita al padiglione Italia (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Geronimo Stilton, l’intellettuale topo-giornalista nato dalla fantasia della scrittrice Elisabetta Dami, ha fatto visita al padiglione Italia della Buchmesse 2024 per consegnare due libri a Mauro Mazza, Commissario straordinario del Governo per la Fiera del Libro di Francoforte 2024. Elisabetta Dami è tra gli autori che rappresentano l’Italia nella prestigiosa kermesse del libro Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –, l’intellettuale topo-giornalista nato dalla fantasia della scrittrice Elisabetta Dami, ha fattoaldella2024 per consegnare due libri a Mauro Mazza, Commissario straordinario del Governo per la Fiera del Libro di Francoforte 2024. Elisabetta Dami è tra gli autori che rappresentano l’nella prestigiosa kermesse del libro

