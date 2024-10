Borsa: Milano e i Btp proseguono positivi dopo la Bce (Di giovedì 17 ottobre 2024) Piazza Affari prosegue positiva dopo che la Bce, come nelle attese, ha tagliato i tassi di 25 punti base. Il Ftse Mib avanza dell'1,1% con in testa Poste (+3,2%) e Campari (+2,5%) mentre il rendimento del Btp si mantiene attorno al 3,4%, a un passo dai minimi da agosto 2022. Lo spread con il Bund è in calo di un paio di punti base, a quota 120, ai minimi da tre anni. Quotidiano.net - Borsa: Milano e i Btp proseguono positivi dopo la Bce Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Piazza Affari prosegue positivache la Bce, come nelle attese, ha tagliato i tassi di 25 punti base. Il Ftse Mib avanza dell'1,1% con in testa Poste (+3,2%) e Campari (+2,5%) mentre il rendimento del Btp si mantiene attorno al 3,4%, a un passo dai minimi da agosto 2022. Lo spread con il Bund è in calo di un paio di punti base, a quota 120, ai minimi da tre anni.

Borsa : Milano incerta con l'Europa dopo Wall street - ok Leonardo - Molto bene Leonardo che prosegue la sua corsa recente e sale del 3% a 21,6 euro. Francoforte, Amsterdam e Parigi sono invece negativi attorno al mezzo punto percentuale. Euro piatto a 1,089 contro il dollaro. Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa in attesa delle decisioni di domani della Bce sui tassi. (Quotidiano.net)

Borsa : Milano incerta con l'Europa dopo Wall street - ok Leonardo - Molto bene Leonardo che prosegue la sua corsa recente e sale del 3% a 21,6 euro. In Piazza Affari qualche vendita anche su Italgas in calo dell'1,2% mentre Ferrari è negativa di un punto percentuale. Londra sale infatti dello 0,8%, con Madrid in crescita dello 0,3%, mentre Piazza Affari oscilla sulla parità . (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa sempre incerta dopo Wall Street - Milano -0 - 23% - Su di giri, invece, Tim (+2%) in linea con il settore. Il gas cede l'1,6% con il prezzo che si riavvicina a 40 euro al megawattora. La lente del mercato è alla decisione sui tassi della Bce, attesa giovedì. Sul fronte dei cambi, l'euro si apprezza sul dollaro e passa di mano a 1,0915. Secondo l'International Energy Angency, che si pronuncia all'indomani del taglio delle stime sulla domanda di ... (Quotidiano.net)