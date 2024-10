Arrestato un uomo per tentato omicidio: la drammatica lite avvenuta a Romano d’Ezzelino (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di Romano d’Ezzelino, dove un uomo originario della Romania, di 39 anni, è stato Arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato e lesioni personali nei confronti della moglie. L’intervento risolutore dei carabinieri, avvenuto nel cuore della notte, ha messo fine a una situazione di estrema pericolosità, evidenziando una volta di più la necessità di interventi tempestivi in caso di violenza familiare. L’incidente ha coinvolto una ragazza di 15 anni, che ha svolto un ruolo cruciale nel fermare l’aggressione. La lite fatale e l’intervento delle forze dell’ordine La serata si è trasformata in un incubo quando una violenta lite è scoppiata tra la coppia. Gaeta.it - Arrestato un uomo per tentato omicidio: la drammatica lite avvenuta a Romano d’Ezzelino Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di, dove unoriginario della Romania, di 39 anni, è statocon l’accusa diaggravato e lesioni personali nei confronti della moglie. L’intervento risolutore dei carabinieri, avvenuto nel cuore della notte, ha messo fine a una situazione di estrema pericolosità, evidenziando una volta di più la necessità di interventi tempestivi in caso di violenza familiare. L’incidente ha coinvolto una ragazza di 15 anni, che ha svolto un ruolo cruciale nel fermare l’aggressione. Lafatale e l’intervento delle forze dell’ordine La serata si è trasformata in un incubo quando una violentaè scoppiata tra la coppia.

