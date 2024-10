Arrestato "passeur", in auto quattro persone senza documenti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo bloccano alla barriera di Ugovizza per un controllo e scoprono che i passeggeri che stava accompagnando erano destinatari di provvedimenti di inammissibilità emessi da Francia, Italia e Ungheria. Alcuni di loro erano già stati respinti alle frontiere di Serbia e Ungheria. Per questo Udinetoday.it - Arrestato "passeur", in auto quattro persone senza documenti Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo bloccano alla barriera di Ugovizza per un controllo e scoprono che i passeggeri che stava accompagnando erano destinatari di provvedimenti di inammissibilità emessi da Francia, Italia e Ungheria. Alcuni di loro erano già stati respinti alle frontiere di Serbia e Ungheria. Per questo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Sedili sul cassone di un?Ape car : erano stati rubati da una Smart - arrestato 39enne di Treia (per ricettazione e guida senza patente) - TREIA Sul cassone della sua Ape Car trasportava sedili rubati da una Smart, ora è finito ne guai per ricettazione. I carabinieri della stazione di Treia e del Nucleo Radiomobile di Macerata... (Corriereadriatico.it)

Coltivava cannabis in casa per curare se stesso e il figlio - arrestato e poi assolto : “I loro farmaci erano introvabili durante il Covid” - Il caso di un uomo di 45 anni con artrite reumatoide di Supersano, in provincia di Lecce: sia lui che il figlio epilettico erano in cura con medicinali a base di cannabinoidi regolarmente prescritti ma non reperibili durante la pandemia. Decisiva la testimonianza del farmacista. (Bari.repubblica.it)

“Quanti personaggi dello spettacolo ne erano a conoscenza?” : Elon Musk e lo schiaffo a Puff Daddy arrestato per accuse di traffico sessuale - Il produttore infatti è stato accusato di aver costretto alcuni invitati ai suoi “White party” di far sesso con alcuni suoi ospiti, compreso celebrità , stando a molti rumors. G. Ma Musk mette nero su bianco quello che in molti si chiedono: “Quanti personaggi dello spettacolo ne erano a conoscenza?”. (Ilfattoquotidiano.it)