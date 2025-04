Lanazione.it - La svolta nei servizi. Foiano punta su un’app per dialogare con i cittadini

Leggi su Lanazione.it

Si chiama "MyDellaChiana". È un nuovo strumento digitale appena lanciato dal Comune della Valdichiana pensato per avvicinare l’amministrazione comunale aie ai visitatori, offrendoe informazioni in modo semplice e immediato. "Con ‘MyDellaChiana’ compiamo un ulteriore passo verso unapiù digitale, accessibile ed efficiente, senza lasciare indietro nessuno", conferma con soddisfazione l’assessore all’innovazione tecnologica, Elena Bigliazzi. "L’app permetterà di ricevere aggiornamenti in tempo reale, consultare informazioni utili, accedere aicomunali ed effettuare pagamenti online direttamente dal proprio smartphone. Questo nuovo strumento si affianca ai canali di comunicazione già attivi su Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp e va ad affiancare il sito comunale, rafforzando la comunicazione istituzionale e la vicinanza ai".