Istituto Bonaccorso Gaeta nuova reggente

QUARRATAAll’da Montemagno di Quarrata è la dottoressa Ritaad avere l’incarico di, in sostituzione del dirigente scolastico Luca Gaggioli, sospeso per sei mesi a seguito delle presunte irregolarità sulle nomine. Dal 20 marzo scorso al 31 agosto sarà lei quindi a guidare il comprensivo, con questo compito aggiuntivo che va a implementare l’incarico alla scuola in cui ha la titolarità. Ritainfatti, in seguito al trasferimento dal liceo classico Michelangiolo di Firenze, da settembre 2023 è la dirigente scolastica del liceo artistico pistoiese Policarpo Petrocchi, dove ha preso il posto della precedente preside storica Elisabetta Pastacaldi che è andata in pensione. La dirigente dallo scorso anno scolastico ha comunque maturato a livello professionale una consuetudine con il territorio quarratino, visto che il liceo artistico ha anche un distaccamento proprio in via Montalbano.