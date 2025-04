Dailyshowmagazine.com - Nuova Scena 2: la finale del rap show Netflix con i Club Dogo in esclusiva il 14 aprile

Tutto pronto per l’attesissimadi– Rhythm + Flow Italia, il rapcon Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Dopo il successo degli episodi 5, 6 e 7, l’appuntamento con l’ultima sfida tra i tre finalisti andrà in onda lunedì 14alle 21:00, con un’esibizionedei.Il percorso verso la: battle, inediti e featuringGli episodi disponibili dall’8hanno visto i concorrenti affrontare prove sempre più intense:Episodio 5: battle a eliminazione diretta con l’ospite speciale Ensi, culminata in un freestyle mozzafiato con Fibra e Geolier.Episodio 6: realizzazione di videoclip originali su brani inediti. Tra i titoli:“BABYDOLL” di NOX“MICA IO” di Cuta“NETWORK” di Amon“BENVENUTI IN CALABRIA” di CamilWay“L’ego” di EOSGuest della puntata: Matteo Paolillo, nel ruolo di giudice speciale.