Lanazione.it - Incontri con gli autori. Lazzerini: si parla di jazz di giardini e New York

Leggi su Lanazione.it

Nuovicon gliinin collaborazione con la Libreria Gori. Si parte domani alle 18 con il musicologo e docente di storia delLuca Bragalini, autore dell’introduzione all’edizione italiana del libro di Pannonica de Koenigswart I musicisti die i loro tre desideri pubblicato nel 2024 da EDT. Pannonica, o Nica come era familiarmente chiamata, accolse in casa iisti newesi, offrendo loro sostegno e aiuto, e stabilì con Monk un’intensa amicizia. Pochi sanno che aveva raccolto diverse polaroid dei suoi ospiti e foglietti nei quali i musicisti dovevano esprimere tre desideri. L’edizione italiana del libro che ne fu tratto è lo spunto per raccontare questa figura stravagante, guardare le preziose immagini e commentare i tre desideri dei grandi del, attraverso il brillante racconto di Bragalini.