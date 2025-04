Viaggio della Memoria Crowdfunding per esserci

Crowdfunding: l’obiettivo è quello di raccogliere almeno 500 euro, per poter coprire i costi del Viaggio al quale prenderà parte la formazione "juniores" l’8 maggio. Si chiama "Un gol per la Memoria" l’iniziativa lanciata dal Psg, con il supporto di CRT LND, Aned sezione di Prato, Mutua Alta Toscana e Fondazione Casa Pia dei Ceppi. Il Viaggio è organizzato dalla sezione pratese dell’Aned, in collaborazione con la Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza di Prato e con l’associazione per il Gemellaggio Prato-Ebensee. Lanazione.it - Viaggio della Memoria. Crowdfunding per esserci Leggi su Lanazione.it Lo scorso anno, una delegazione del Paperino San Giorgio (accompagnata dall’allora presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti) visitò i lager di Mauthausen, Gusen ed Ebensee. E a distanza di circa un anno, il club presieduto da Sauro Pratesi ci riprova lanciando una campagna di: l’obiettivo è quello di raccogliere almeno 500 euro, per poter coprire i costi delal quale prenderà parte la formazione "juniores" l’8 maggio. Si chiama "Un gol per la" l’iniziativa lanciata dal Psg, con il supporto di CRT LND, Aned sezione di Prato, Mutua Alta Toscana e Fondazione Casa Pia dei Ceppi. Ilè organizzato dalla sezione pratese dell’Aned, in collaborazione con la Fondazione Museo e Centro di DocumentazioneDeportazione e Resistenza di Prato e con l’associazione per il Gemellaggio Prato-Ebensee.

