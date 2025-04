La Campania senza De Luca è un rompicapo che Schlein non risolverà facilmente

Luca non potrà candidarsi per la terza volta alla presidenza della Regione Campania. La Corte Costituzionale ha dato ragione al governo nazionale che aveva impugnato la legge regionale approvata proprio per consentire a De Luca una terza corsa.«È incostituzionale la legge della regione Campania – scrive la Corte nel suo comunicato emesso ieri sera – che consente al presidente della Giunta regionale uscente, che ha già svolto due mandati, di candidarsi per la terza volta». Non si può fare, ha decretato la Consulta, perché – questa sembra essere la ratio – la conseguenza sarebbe una eccessiva concentrazione di potere nelle mani di un uomo solo al comando.Fine, dunque. O meglio, si apre una pagina nuova. Con Elly Schlein da una parte ben contenta di essersi liberata di un De Luca aspirante successore a sé stesso, ma dall’altra guardinga, perché ora deve capire come si può venire a patto con uno che è capace di presentare una lista De Luca con il nome di un suo fedelissimo come candidato governatore (Mario Casillo?), sottraendo in questo modo una marea di voti al cavallo di Schlein e Giuseppe Conte, cioè, Roberto Fico. Linkiesta.it - La Campania senza De Luca è un rompicapo che Schlein non risolverà facilmente Leggi su Linkiesta.it Il Cacicco si accomodi, la corsa è finita. Vincenzo Denon potrà candidarsi per la terza volta alla presidenza della Regione. La Corte Costituzionale ha dato ragione al governo nazionale che aveva impugnato la legge regionale approvata proprio per consentire a Deuna terza corsa.«È incostituzionale la legge della regione– scrive la Corte nel suo comunicato emesso ieri sera – che consente al presidente della Giunta regionale uscente, che ha già svolto due mandati, di candidarsi per la terza volta». Non si può fare, ha decretato la Consulta, perché – questa sembra essere la ratio – la conseguenza sarebbe una eccessiva concentrazione di potere nelle mani di un uomo solo al comando.Fine, dunque. O meglio, si apre una pagina nuova. Con Ellyda una parte ben contenta di essersi liberata di un Deaspirante successore a sé stesso, ma dall’altra guardinga, perché ora deve capire come si può venire a patto con uno che è capace di presentare una lista Decon il nome di un suo fedelissimo come candidato governatore (Mario Casillo?), sottraendo in questo modo una marea di voti al cavallo die Giuseppe Conte, cioè, Roberto Fico.

Consulta, no a De Luca governatore per la terza volta: “Incostituzionale”. Il presidente della Campania: “Accolta tesi strampalata” - Il governatore critico: “Molto lavoro per gli imbianchini: si dovrà cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti". Deluso anche Zaia: “Un sistema che prese ... (msn.com)

Campania, bocciato il terzo mandato per De Luca: i commenti - Sono tanti i commenti dal mondo politico dopo la bocciatura, da parte della Consulta, della legge elettorale che avrebbe permesso a De Luca di candidarsi per un terzo mandato consecutivo alla guida de ... (salernotoday.it)

Vincenzo De Luca sclusu da candidà à u terzu mandatu in Campania - La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la legge campana sul terzo mandato. (notizie.it)