Conference League Celje-Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Slovenia), 10 aprile 2025 – Il calendario e le circostanze collocano in Slovenia, a, uno dei nodi cruciali della stagione della. Stasera alle 21 (diretta tv su Sky Sport) i viola devono battere il(evitando una pericolosa sottovalutazione dell’avversario) per mettere un’ipoteca sul passaggio alle semifinali di. L’obiettivo è quello di arrivare al ritorno tra una settimana a Firenze con un risultato da gestire. Sulla carta gli sloveni sono largamente alla portata della, ma attenzione massima perché le brutte figure sono sempre in agguato. Oltretutto, per ilè una partita storica e come ricorda il capitano Karniknic la squadra di casa ama sempre e comunque imporre il proprio gioco. O, almeno, provarci. Per questa partita il tecnico viola Palladino potrebbe far rifiatare uno fra Kean e Dodo (più difficilmente tutti e due), visti i tanti impegni ravvicinati e visto che sono stati molto utilizzati, ma non è escluso che li confermi entrambi vista l’importanza della gara.