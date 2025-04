Nell' ex lido Poste i mezzi di Avr ripuliscono la spiaggia e portano via la sabbia insieme ai rifiuti

rifiuti sulle spiagge (lungo la litoranea nord di Brindisi) ha scatenato molte polemiche a causa di alcuni camion della società Avr intenti a trasportare nei. Quotidianodipuglia.it - Nell'ex lido Poste i mezzi di Avr ripuliscono la spiaggia e portano via la sabbia insieme ai rifiuti Leggi su Quotidianodipuglia.it Ieri mattina, la raccolta deisulle spiagge (lungo la litoranea nord di Brindisi) ha scatenato molte polemiche a causa di alcuni camion della società Avr intenti a trasportare nei.

A Lido Poste portano via la sabbia con i camion dei rifiuti!. Sciopero a Roma: venerdì 26 aprile metro, bus e treni a rischio. Tutte le informazioni. Pasqua e Pasquetta in riva al mare: spiagge libere del Brindisino tirate a lucido. Mare di Brindisi, pure un alieno è con noi sott'acqua. Nuovo salvataggio in mare all'ex Lido Poste: turisti portati a riva da due bagnini. Sciopero a Roma, oggi 26 aprile a rischio metro, bus e treni. Tutte le informazioni. Ne parlano su altre fonti

Nell'ex lido Poste i mezzi di Avr ripuliscono la spiaggia e portano via la sabbia insieme ai rifiuti - Ieri mattina, la raccolta dei rifiuti sulle spiagge (lungo la litoranea nord di Brindisi) ha scatenato molte polemiche a causa di alcuni camion della società Avr intenti a trasportare ... (quotidianodipuglia.it)

A Lido Poste portano via la sabbia con i camion dei rifiuti! - Due fotografie scattate nella zona dell’ex Lido Poste a Brindisi mostrano camion per la raccolta rifiuti, della società AVR, carichi non solo di materiale sp ... (brundisium.net)