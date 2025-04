Lanazione.it - Fotovoltaico, il Pd mette i paletti: "No all’utilizzo di terreni agricoli"

Intorno alla proposta di legge regionale 291, che disciplina l’individuazione delle superfici e delle aree idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si è sviluppato un ampio e non sempre semplice dibattito, tra alte aspettative e grandi preoccupazioni, nel quale si inserisce ora anche il Pd di Sinalunga. In una nota, firmata da Filippo Giani Contini, responsabile ambiente dell’unione comunale dei dem, si auspica l’approvazione, il più velocemente possibile della norma che, nell’attuale formulazione, "perrebbe ai Comuni – si legge – di individuare le aree idonee e non idonee all’interno del proprio territorio, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge". Allo stesso tempo il Pd sinalunghese ribadisce "la propria posizione contrariadi territorio a vocazione agricola e ad alto impatto visivo" per l’installazione di impianti di medie e grandi dimensioni, in particolare "suidotati di impianti irriguo" e che sono oggetto di lavori e modernizzazione per giovarsi dell’acqua proveniente dalla diga di Montedoglio, considerata strategica "per aiutare e sviluppare le imprese agricole della zona".