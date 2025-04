Italiano fatto a pezzi in Colombia la pista dei gruppi paramilitari Probabile la tesi dell’esecuzione per mano dei clan più spietati del Paese

Colombiana affacciata sui Caraibi, dove si trovava per una vacanza studio. L’orrore si è materializzato domenica scorsa quando alcuni bambini si sono imbattuti in una valigia contenente la testa, le braccia e i piedi del ricercatore, nei pressi dello stadio locale. Nei giorni successivi, altri resti sono stati rinvenuti in diverse zone della città, delineando uno scenario di inaudita violenza e ferocia. Mentre le autorità Colombiane cercano di districare la matassa di un caso che definiscono “atipico” per la regione, escludendo al momento legami con il narcotraffico o la criminalità organizzata, l’attenzione si sposta sul dispositivo elettronico di Coatti. Quotidiano.net - Italiano fatto a pezzi in Colombia, la pista dei gruppi paramilitari. Probabile la tesi dell’esecuzione per mano dei clan più spietati del Paese Leggi su Quotidiano.net Ravenna, 10 aprile 2025 - Un computer, custodito gelosamente dai genitori nella tranquilla Longastrino di Alfonsine, potrebbe rappresentare la chiave di volta per penetrare il fitto mistero che avvolge la brutale fine di Alessandro Coatti. Il biologo molecolare trentottenne, originario del Ferrarese, è stato ritrovato smembrato a Santa Marta, ridente cittàna affacciata sui Caraibi, dove si trovava per una vacanza studio. L’orrore si è materializzato domenica scorsa quando alcuni bambini si sono imbattuti in una valigia contenente la testa, le braccia e i piedi del ricercatore, nei pressi dello stadio locale. Nei giorni successivi, altri resti sono stati rinvenuti in diverse zone della città, delineando uno scenario di inaudita violenza e ferocia. Mentre le autoritàne cercano di districare la matassa di un caso che definiscono “atipico” per la regione, escludendo al momento legami con il narcotraffico o la criminalità organizzata, l’attenzione si sposta sul dispositivo elettronico di Coatti.

