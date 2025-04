Leggere Il Grande Gatsby nell’America di Donald Trump

Grande Gatsby" di Francis Scott Fitzgerald, all'epoca ventottenne, ma già con due titoli alle spalle, "Di qua dal paradiso" e "Belli e dannati". Inizialmente l'opera non ebbe il successo che ci si aspettava: a dicembre aveva venduto solo ventimila copie, quasi un quarto rispetto ai risultati dell'uscita precedente.Negli anni successivi, complici la morte prematura dell'autore nel 1940 e la massiva diffusione tra i soldati durante la Seconda guerra mondiale (centocinquamila copie mandate al fronte), sempre più lettori ne colsero la profondità e la capacità di raccontare le molteplici contraddizioni della società americana nel suo sviluppo. E oggi, in uno dei momenti più bui della storia degli Stati Uniti, "Il Grande Gatsby" è da Leggere come monito contro i rischi antidemocratici dell'amministrazione Trump.

