Anticipazioni Amici 24 del 17/10/24: gli esiti delle sfide di Teodora Martinez e SenzaCri

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è appena conclusa una nuova registrazione di. Stando a quanto riportato, le due ragazze finite in sfida nell’ultima registrazione, Senza Cri e, l’avrebbero entrambe vinta. Nella gara consueta che si divide tra canto e ballo, a giudicare c’erano la ballerina Rossella Brescia e la cantante Arisa. Le due hanno stilato la loro personale classificaesibizioni, che vede agli ultimi posti Nicolò per il canto e Rebecca per il ballo. Rebecca è protagonista di un momento molto emozionante: balla una canzone dedicata a sua nonna, ma durante l’esibizione scivola. Ospite della puntata è stata Elisa. L'articolo24 del 17/10/24: glidiproviene da Isa e Chia.