Alessandro Giuli e quel nuovo fumoso discorso a Francoforte che ricorda i pilastri del filosofo Julius Evola – Il video (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sta facendo discutere un nuovo discorso del ministro della Cultura Alessandro Giuli, questa volta alla Buchmesse, ovvero la Fiera del Libro di Francoforte, dove l'Italia è Ospite d'Onore. «Posso dire che siamo qui per riaffermare la centralità di quel che si può chiamare pensiero solare – ha dichiarato il neo ministro alla Cultura – , il punto d'incontro tra la rigidità delle ideologie, della battaglia delle idee, che si discioglie nella luce meridiana dello spirito mediterraneo». Ma se per esporre le linee guida del suo dicastero a deputati e senatori riuniti in Commissione ha citato (sbagliando) Hegel, stavolta il ministro fa un ritorno alle passioni giovanili, se si può dire. Parla di pensiero solare, battaglia delle idee, luce meridiana ma soprattutto spirito mediterraneo.

Il ministro Alessandro Giuli ascoltato in Procura a Roma come persona informata sui fatti nell’inchiesta sul caso Boccia-Sangiuliano - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato ascoltato dalla procura di Roma come persona informata sui fatti nell’ambito dell’indagine che vede indagata Maria Rosaria Boccia per minaccia a corpo politico dello Stato e lesioni gravi dopo l’esposto presentato dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano. (Ilfattoquotidiano.it)

