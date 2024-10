Alessandro Basciano pronto a raccontare la sua verità sulla situazione con Sophie Codegoni e sua figlia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alessandro Basciano è pronto a parlare pubblicamente di Sophie Codegoni e della situazione con sua figlia Celine Blue. Infatti sarà protagonista della puntata di Verissimo in onda sabato 19 ottobre 2024. Attraverso alcune Instagram Stories, l’ex compagno di Sophie Codegoni ha confermato la sua presenza nel talk show, mostrando scatti dai camerini e taggandosi nei locali Mediaset. Basciano parlerà della sua situazione con Sophie, rispondendo alle dichiarazioni rilasciate da lei nella puntata del 5 ottobre. Dopo la separazione, la coppia è stata al centro di numerosi gossip, anche per la gestione della figlia Celine Blue Basciano. Anticipazionitv.it - Alessandro Basciano pronto a raccontare la sua verità sulla situazione con Sophie Codegoni e sua figlia Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)a parlare pubblicamente die dellacon suaCeline Blue. Infatti sarà protagonista della puntata di Verissimo in onda sabato 19 ottobre 2024. Attraverso alcune Instagram Stories, l’ex compagno diha confermato la sua presenza nel talk show, mostrando scatti dai camerini e taggandosi nei locali Mediaset.parlerà della suacon, rispondendo alle dichiarazioni rilasciate da lei nella puntata del 5 ottobre. Dopo la separazione, la coppia è stata al centro di numerosi gossip, anche per la gestione dellaCeline Blue

