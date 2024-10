AEW: Il conflitto tra Adam Cole e MJF si intensifica, il confronto che ha scosso Dynamite (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ritorno di Adam Cole in AEW è avvenuto durante AEW WrestleDream 2024. Era già stato riportato che il ritorno di Adam Cole sul ring era previsto a breve. Successivamente è stato confermato che si trovava a Tacoma per il pay-per-view, ed è proprio lì che ha fatto il suo ritorno. Durante AEW Dynamite del 16 ottobre, Cole ha fatto il suo ritorno in TV dopo il suo infortunio. Nonostante la sua assenza, Adam Cole è rimasto attivo nelle storyline di AEW, in particolare tradendo MJF a Worlds End a dicembre, formando The Undisputed Kingdom con Matt Taven, Mike Bennett, Roderick Strong e Wardlow. La sua ultima apparizione nei programmi AEW è stata durante Double or Nothing a maggio, quando un confronto sul ring con MJF ha portato Cole a essere escluso dalla TV. L’episodio di AEW Dynamite di questa settimana è iniziato con Jon Moxley che ha fatto delle dichiarazioni molto dure. Zonawrestling.net - AEW: Il conflitto tra Adam Cole e MJF si intensifica, il confronto che ha scosso Dynamite Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ritorno diin AEW è avvenuto durante AEW WrestleDream 2024. Era già stato riportato che il ritorno disul ring era previsto a breve. Successivamente è stato confermato che si trovava a Tacoma per il pay-per-view, ed è proprio lì che ha fatto il suo ritorno. Durante AEWdel 16 ottobre,ha fatto il suo ritorno in TV dopo il suo infortunio. Nonostante la sua assenza,è rimasto attivo nelle storyline di AEW, in particolare tradendo MJF a Worlds End a dicembre, formando The Undisputed Kingdom con Matt Taven, Mike Bennett, Roderick Strong e Wardlow. La sua ultima apparizione nei programmi AEW è stata durante Double or Nothing a maggio, quando unsul ring con MJF ha portatoa essere escluso dalla TV. L’episodio di AEWdi questa settimana è iniziato con Jon Moxley che ha fatto delle dichiarazioni molto dure.

