Accoltella il figlio minorenne ad un braccio a seguito di una lite (Di giovedì 17 ottobre 2024) Accoltella il figlio minorenne ad un braccio, ad assistere alla scena anche i due fratellini della vittima. È accaduto ieri mattina all’interno dell’abitazione di famiglia, in zona Firenze sud, a seguito del quale sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno arrestato il cinquantottenne Firenzetoday.it - Accoltella il figlio minorenne ad un braccio a seguito di una lite Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ilad un, ad assistere alla scena anche i due fratellini della vittima. È accaduto ieri mattina all’interno dell’abitazione di famiglia, in zona Firenze sud, adel quale sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno arrestato il cinquantottenne

Firenze - accoltella il figlio minorenne a un braccio : arrestato - . Ieri mattina la Polizia ha arrestato in zona Firenze Sud un 58enne di origine straniera con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’ennesimo episodio di violenza di ieri, a seguito del quale è intervenuto immediatamente anche il 118, il responsabile è stato fermato dagli agenti nei pressi dell’abitazione teatro della vicenda e accompagnato al carcere fiorentino di Sollicciano. (Lanazione.it)

