A Signa i premi dell' Unione Nazionale Veterani Sportivi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 – Si svolgerà martedì 22 ottobre con inizio alle ore 18.30 presso Villa Alberti in via San Lorenzo a, la sesta edizione delo U.N.V.S. Atleta’Anno, manifestazione perare e ricordare gesta sportive di atleti, ex atleti e dirigenti del territorio metropolitano. La cerimonia diazione è organizzata dalla Sezione U.N.V.S. azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le Signe in collaborazione con l’amministrazione comunale die vedrà la partecipazionee autorità sportive e istituzionali: insieme ai sindaci dei Comuni die Lastra aGiampiero Fossi ed Emanuele Caporaso con i rispettivi assessori allo sport, Marcello Quaresima e Mirio Bogani e con il delegato del CONI di Firenze Gianni Taccetti che è anche il presidente del Comitato delAtleta’anno 2023 U.N.V.