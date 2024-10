A Palazzo Vecchio la mostra "Michelangelo e il potere" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 18 ottobre 2024 al 26 gennaio 2025 Palazzo Vecchio accoglie la mostra Michelangelo e il potere, a cura di Cristina Acidini e Sergio Risaliti, promossa dal Comune di Firenze in collaborazione con Fondazione Casa Buonarroti e organizzata dalla Fondazione MUS.E. Il progetto e la direzione Firenzetoday.it - A Palazzo Vecchio la mostra "Michelangelo e il potere" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 18 ottobre 2024 al 26 gennaio 2025accoglie lae il, a cura di Cristina Acidini e Sergio Risaliti, promossa dal Comune di Firenze in collaborazione con Fondazione Casa Buonarroti e organizzata dalla Fondazione MUS.E. Il progetto e la direzione

Michelangelo e il Potere : l'uomo - l'artista e la politica a Palazzo Vecchio - E poi ancora, il nucleo di disegni provenienti dalla Fondazione Casa Buonarroti, altra testimonianza dei suoi rapporti con il potere politico e religioso: dai quattro Disegni di fortificazioni, eseguiti nel corso dell'assedio di Firenze, al Torso di nudo di spalle, studio per la Battaglia di Cascina, dai Disegni progettuali per la Basilica di San Lorenzo - uno per la Basilica, l'altro per la ... (Lanazione.it)

