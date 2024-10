Lettera43.it - Zelensky presenta il Piano per la vittoria al parlamento di Kyiv, Mosca replica: «L’Ucraina si svegli»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Invito ad entrare nella Nato, rimozione dei limiti sulle armi, deterrenza non nucleare, potenziale economico strategico e prospettive post-guerra. Sono i cinque punti del ‘per lato da Volodymyraldel, che dovrebbe portare alla risoluzione del conflitto «non più tardi del prossimo anno». I presented the Victory Plan to the Verkhovna Rada and the people of Ukraine. It is the path to strengthening Ukraine, not just to defend our positions but to build a bridge to the second Peace Summit, which will bring a just end to this war for Ukraine. pic.twitter.