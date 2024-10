Violentò una sedicenne dopo averla sequestrata: Dragos Marcu condannato a otto anni di carcere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dragos Daniel Marcu, il 30enne che lo scorso 7 maggio ha sequestrato e violentato una ragazza di sedici anni, è stato condannato a otto anni e cinque mesi di carcere. Fanpage.it - Violentò una sedicenne dopo averla sequestrata: Dragos Marcu condannato a otto anni di carcere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)Daniel, il 30enne che lo scorso 7 maggio ha sequestrato e violentato una ragazza di sedici, è statoe cinque mesi di

Compie 13 anni : i festeggiamenti con papà Francesco e mamma Alessia Marcuzzi - Nonostante la loro separazione nel 2013, Francesco e Alessia si sono riuniti per festeggiare il giorno speciale della figlia a casa di Alessia a Roma. Anche quando litighiamo, finiamo sempre per ridere”, ha scritto con amore. Sei la mia stella, la mia guida, la mia storia d’amore. The post Compie 13 anni: i festeggiamenti con papà Francesco e mamma Alessia Marcuzzi first appeared on ... (Pettegolezzicelebrita.com)

Mia Facchinetti compie 13 anni : i festeggiamenti con papà Francesco e mamma Alessia Marcuzzi - I due conduttori si sono lasciati nel 2013 ma ad unirli c'è sempre la figlia, «ormai una teen», come ha scritto mamma Alessia postando nelle Stories foto e video della cena di compleanno a cui ha partecipato anche papà Francesco. (Vanityfair.it)