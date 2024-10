Verona, Sarr: «Sono pronto ad aiutare, sulla salvezza dico questo» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le parole di Amin Sarr, attaccante islandese dell’Hellas Verona, sulle possibilità salvezza del club gialloblù. Tutti i dettagli Amin Sarr ha parlato a L’Arena della lotta salvezza con l’Hellas Verona. RITORNO IN CAMPO – «Sì, negli ultimi mesi ho lavorato duramente. Non ho avuto una pre-season normale, Sono arrivato negli ultimi giorni di mercato. Ho dovuto lavorare sul mio Calcionews24.com - Verona, Sarr: «Sono pronto ad aiutare, sulla salvezza dico questo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le parole di Amin, attaccante islandese dell’Hellas, sulle possibilitàdel club gialloblù. Tutti i dettagli Aminha parlato a L’Arena della lottacon l’Hellas. RITORNO IN CAMPO – «Sì, negli ultimi mesi ho lavorato duramente. Non ho avuto una pre-season normale,arrivato negli ultimi giorni di mercato. Ho dovuto lavorare sul mio

Tengstedt : «Al Verona mi trovo bene - volevo una sfida così dura. Zanetti mi fa fare il trequartista - ecco cosa mi piace. Credo nella salvezza per questo motivo…» - Le parole di Casper Tengstedt, attaccante dell’Hellas Verona, dopo l’ottimo inizio di stagione in Serie A. Tutti i dettagli in merito L’impatto è stato positivo, sta dimostrando di potersi ritagliare un posto in Serie A con il Verona. Casper Tengstedt, attaccante di 24 anni, ha già segnato 3 reti nelle prime 7 giornate di campionato […]. (Calcionews24.com)

Serie A – Napoli-Como - anticipo spettacolo al Maradona. Verona-Venezia : trionfo gialloblù - nel derby salvezza - a 2 - 15 su Sisal.it - Le due formazioni non si sfidano da 20 anni e gli esperti Sisal ritengono Lukaku e […]. Roma, 03 ottobre 2024 – La Serie A viaggia spedita verso la seconda pausa stagionale dedicata alle Nazionali e, il settimo turno di campionato, viene aperto dalla capolista Napoli che ospita, al Maradona, il sorprendente Como di Cesc Fabregas. (Sbircialanotizia.it)

Verona - settore ospiti ESAURITO per lo scontro SALVEZZA contro il Como. Quanti tifosi presenti al Sinigaglia? - Verona, pronta una grande trasferta gialloblu in quel di Como. ESAURITO il settore ospiti dello Stadio Sinigaglia. Ecco i numeri Come riportato Hellas1903. Grandi pronostici, ma soprattutto l’invasione gialloblu al Sinigaglia. it, Como Verona è una partita molto importante per entrambe le squadre: soprattutto dal punto di vista gialloblu (rimane pur sempre uno scontro salvezza). (Calcionews24.com)