Ventura su Spalletti | Europeo alle spalle futuro positivo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’ex tecnico della Nazionale italiana Gian Pieroè stato ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1. “L’tedesco è stato difficoltoso e troppo brutto per essere vero, ma per fortuna è definitivamentesp. Ora le risposte sono straordinariamente positive e non era facile dopo undel genere, soprattutto dal punto di vista psicologico.è stato bravissimo adggerire il carico mentale e ha avuto il coraggio di costruire una squadra estremamente giovane. L’inserimento di Tonali ha portato fisicità e qualità. Si è visto un calcio non solo vincente in termini di risultati ma anche godibile e verticale”, le sue parole suldella Nazionale. “Il simbolo del nuovo percorso è Dimarco, in questo momento ogni volta che tocca la palla crea pericoli.