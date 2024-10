Gaeta.it - Uomini e Donne, l’ex tronista Clarissa cambia look: capelli cortissimi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)Marchese hato, optando per un taglio cortissimo e dinamico. Il prima e il dopo è sensazionale. Classe 1994Marchese è nata il 16 aprile a Sciacca, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. È un’attrice, un’influencer ed una modella di successo. Per lei la popolarità è arrivata quando nel 2016 ha partecipato in veste diad, il talk condotto da Maria De Filippi. È molto osannata per la sua bellezza acqua e sapone e, non disdegna di rivelare dei trucchetti alle sue tante follower. Proprio di recente ha deciso di condividere con loro un cambiosensazionale.Miss Italia ha deciso di darci un taglio, ha optato per unmento radicale.