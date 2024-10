Unione Zero, si parte. Aperti i cantieri privati. Studentato, albergo e torre Intesa Sanpaolo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mancava solo la partita privata sull’Unione Zero. Dopo i cantieri della stazione a ponte e della Città della Salute e della Ricerca, sul fronte di via Acciaierie era rimasto tutto fermo. Due anni di ritardo per vedere la prima gru col bollino di Hines. Due anni di ritardo, causati dal riassetto societario di Milanosesto, dall’ingresso di Coima e Redo e dalla ridefinizione della gestione dei lotti. Ad Hines e - insieme a Prelios - è rimasta l’Unione Zero, 250mila su un miloione e mezzo di metri quadri di aree dismesse. Ieri mattina, in pompa magna, la cerimonia di apertura dei cantieri per i primi edifici privati con tanto di video spot, foto ricordo con le oltre 300 maestranze e terrazza panoramica sugli scavi per le fondamenta e i futuri parcheggi e box interrati. "Nonostante tutte le crisi di questi anni, oggi siamo qui a dire che si può fare. Ilgiorno.it - Unione Zero, si parte. Aperti i cantieri privati. Studentato, albergo e torre Intesa Sanpaolo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mancava solo la partita privata sull’. Dopo idella stazione a ponte e della Città della Salute e della Ricerca, sul fronte di via Acciaierie era rimasto tutto fermo. Due anni di ritardo per vedere la prima gru col bollino di Hines. Due anni di ritardo, causati dal riassetto societario di Milanosesto, dall’ingresso di Coima e Redo e dalla ridefinizione della gestione dei lotti. Ad Hines e - insieme a Prelios - è rimasta l’, 250mila su un miloione e mezzo di metri quadri di aree dismesse. Ieri mattina, in pompa magna, la cerimonia di apertura deiper i primi edificicon tanto di video spot, foto ricordo con le oltre 300 maestranze e terrazza panoramica sugli scavi per le fondamenta e i futuri parcheggi e box interrati. "Nonostante tutte le crisi di questi anni, oggi siamo qui a dire che si può fare.

Il giorno uno dell’Unione Zero : al via i cantieri privati sul comprensorio ex Falck - Qui si sta cercando un mix di funzioni per uno sviluppo più omogeneo e anche sociale. Tanti anni sono passati, ma oggi abbiamo un progetto che coinvolge tanti attori e un investimento pubblico e privato. Noi oggi celebriamo non la rigenerazione, che in questi anni è diventata un claim, ma la rinascita di un territorio industriale che era un'eccellenza italiana. (Ilgiorno.it)

