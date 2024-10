Un giovane detenuto si laurea in Architettura al carcere Pagliarelli di Palermo: è un momento storico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un importante traguardo educativo è stato raggiunto al carcere Pagliarelli di Palermo, dove un giovane detenuto ha conseguito la laurea in Architettura con una tesi innovativa intitolata “Greentrification“. Questo evento segna una pietra miliare nel percorso di integrazione e riabilitazione dei detenuti, rappresentando la prima laurea ottenuta dopo la creazione del polo universitario penitenziario, avvenuta il 25 febbraio 2021 attraverso un accordo tra le autorità universitarie locali e il garante regionale per i diritti dei detenuti. La cerimonia di proclamazione si è tenuta alla presenza di familiari e autorità, sottolineando l’importanza di questo risultato nel promuovere l’educazione all’interno del sistema penitenziario. Gaeta.it - Un giovane detenuto si laurea in Architettura al carcere Pagliarelli di Palermo: è un momento storico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un importante traguardo educativo è stato raggiunto aldi, dove unha conseguito laincon una tesi innovativa intitolata “Greentrification“. Questo evento segna una pietra miliare nel percorso di integrazione e riabilitazione dei detenuti, rappresentando la primaottenuta dopo la creazione del polo universitario penitenziario, avvenuta il 25 febbraio 2021 attraverso un accordo tra le autorità universitarie locali e il garante regionale per i diritti dei detenuti. La cerimonia di proclamazione si è tenuta alla presenza di familiari e autorità, sottolineando l’importanza di questo risultato nel promuovere l’educazione all’interno del sistema penitenziario.

