Trifole – Le radici dimenticate: al cinema gratis con Cinefilos.it! Cinefilos.it offre la possibilità di vedere al cinema gratis Trifole – Le radici dimenticate, un'emozionante avventura ambientata nel mondo del Tartufo Bianco, che arriverà nei cinema italiani a partire dal 17 ottobre con Officine UBU. Diretto da Gabriele Fabbro (qui la nostra intervista), è la storia di un ricongiungimento familiare e della riscoperta delle proprie radici, che vede come protagonisti il cercatore di tartufi Igor (Umberto Orsini) con la sua cagnolina Birba e la giovane nipote Dalia (Ydalie Turk, attrice e co-autrice del film), che da Londra arriva nelle Langhe su richiesta della madre Marta (Margherita Buy), per assistere il nonno che si trova in difficoltà economiche e di salute. La proiezione si svolgerà giovedì 17 ottobre – ore 21:00 – cinema Multisala Lux di Roma.

Trifole - Le radici dimenticate : guarda una clip in anteprima tratta dal film di Gabriele Fabbro - Il 17 ottobre Officine UBU distribuirà nei cinema il film Trifole - Le radici dimenticate, il nuovo progetto diretto da Gabriele Fabbro di cui potete vedere una clip in anteprima, in esclusiva su Movieplayer. Cosa racconta Trifole - Le radici dimenticate Il film diretto da Fabbro, già autore di The Grand Bolero, porta gli spettatori nelle Langhe per raccontare un'avventura ambientata nel mondo …. (Movieplayer.it)

‘Trifole – Le radici dimenticate’ - una clip in anteprima - Sarà in sale dal 17 ottobre con Officine UBU Trifole – Le radici dimenticate, il nuovo film di Gabriele Fabbro. «Come regista e sceneggiatore il mio scopo è portare al cinema piccole storie originali di persone ai margini, di comunità e tradizioni italiane che stanno scomparendo e presentarle al pubblico di tutto il mondo in modo magico, per indurlo ad appassionarsi a questi mondi. (Funweek.it)

Gabriele Fabbro - regista di Trifole – Le radici dimenticate : “Il mondo potrebbe diventare migliore se ascoltassimo quello che hanno da dirci i trifulau” - ” Umberto Orsini e Ydalie Turk in Trifole – Cortesia di Officine UBURiscoprire la memoria e trovare la passione Il film ci racconta che non si tramanda solo la memoria, ma anche la passione. L’approccio visivo è nato principalmente da lui, è venuto nelle Langhe, e vedendo questo mondo molto statico ha pensato che la macchina dovesse far vedere anche il rigore, la calma del posto. (Cinefilos.it)