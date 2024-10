Traffico di migranti, sgominata una banda nel Nord Italia: ogni viaggio fruttava dai 3mila ai 6mila euro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dieci egiziani sono stati arrestati tra Milano, Firenze, Asti, La Spezia e Pavia con l’accusa di far parte di un’organizzazione internazionale dedita al Traffico di migranti dalla Libia all’Italia ed altri Paesi. Le ordinane di fermo sono state disposte nel mattino di oggi, mercoledì 16 ottobre, dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano. Le ipotesi di reato sono associazione per delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed esercizio abusivo dell’attività creditizia. Le indagini, avviate nel luglio 2023, sono condotte dalla Squadra Mobile del capoluogi lombardo e dal Servizio Centrale Operativo, con il supporto di analisti europol nell’ambito dell’Operational Task Force Mediterraneo, a guida Italiana. Tpi.it - Traffico di migranti, sgominata una banda nel Nord Italia: ogni viaggio fruttava dai 3mila ai 6mila euro Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dieci egiziani sono stati arrestati tra Milano, Firenze, Asti, La Spezia e Pavia con l’accusa di far parte di un’organizzazione internazionale dedita aldidalla Libia all’ed altri Paesi. Le ordinane di fermo sono state disposte nel mattino di oggi, mercoledì 16 ottobre, dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano. Le ipotesi di reato sono associazione per delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed esercizio abusivo dell’attività creditizia. Le indagini, avviate nel luglio 2023, sono condotte dalla Squadra Mobile del capoluogi lombardo e dal Servizio Centrale Operativo, con il supporto di analistipol nell’ambito dell’Operational Task Force Mediterraneo, a guidana.

