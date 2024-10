Torna “Chi l’ha visto”: tutti i dettagli sulla puntata del 16 ottobre 2024 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il programma “Chi l’ha visto”, condotto da Federica Sciarelli, Torna in prima serata su Rai3 mercoledì 16 ottobre 2024. Questo format, che da anni affronta temi di cronaca nera e la ricerca di persone scomparse, promette di offrirci storie avvincenti e momenti di grande emozione. La puntata di stasera si concentra su casi recenti e irrisolti, coinvolgendo, come sempre, il pubblico in un tema di profonda rilevanza sociale. La scomparsa di Greta Spreafico Uno dei casi principali al centro della puntata è quello di Greta Spreafico, una donna scomparsa da due anni. La sua vicenda ha colpito l’opinione pubblica e continua a sollevare interrogativi inquietanti. I dettagli sulla sua scomparsa sono ancora poco chiari: si è persa ogni traccia di lei dopo la notte del 3 giugno in cui era insieme al suo giardiniere e al fidanzato, entrambi ora sotto inchiesta. Gaeta.it - Torna “Chi l’ha visto”: tutti i dettagli sulla puntata del 16 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il programma “Chi”, condotto da Federica Sciarelli,in prima serata su Rai3 mercoledì 16. Questo format, che da anni affronta temi di cronaca nera e la ricerca di persone scomparse, promette di offrirci storie avvincenti e momenti di grande emozione. Ladi stasera si concentra su casi recenti e irrisolti, coinvolgendo, come sempre, il pubblico in un tema di profonda rilevanza sociale. La scomparsa di Greta Spreafico Uno dei casi principali al centro dellaè quello di Greta Spreafico, una donna scomparsa da due anni. La sua vicenda ha colpito l’opinione pubblica e continua a sollevare interrogativi inquietanti. Isua scomparsa sono ancora poco chiari: si è persa ogni traccia di lei dopo la notte del 3 giugno in cui era insieme al suo giardiniere e al fidanzato, entrambi ora sotto inchiesta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna in trend l’olio di avocado per l’haircare : ecco cosa dicono gli esperti - Se negli anni 2010 l’avocado era sinonimo di toast Instagrammabili, oggi è il suo olio estratto dalla polpa a dominare l’industria beauty. L’olio di avocado potrebbe essere il tuo nuovo segreto haircare per capelli sani e forti L’olio di avocado è noto per le sue proprietà nutrienti, grazie alla presenza di vitamine come A, B6, C, D ed E, oltre a minerali e grassi monoinsaturi. (Metropolitanmagazine.it)

Lui beveva - lei l’ha denunciato : "Assolto. E sono tornati insieme" - Non aveva negato tuttavia che la relazione sentimentale era sfociata in conflitti e litigi. E’ stato assolto ieri pomeriggio "perché il fatto non sussiste". Grazie anche alla giustizia. Ma ora hanno voltato pagina. Lui e lei che si conoscono da ragazzini. Valorizza quanto riferito dalla donna nella testimonianza in aula per evidenziare che c’era stata reciprocità, quando scattava la scintilla. (Lanazione.it)

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli torna stasera su Rai 3 : anticipazioni - scomparsi e casi della puntata di mercoledì 25 settembre 2024 - 8262 oppure tramite i contatti social: facebook: www. Cosa gli è successo? Ospite in studio la mamma di Michael. Anche stasera Federica Sciarelli torna ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 25 settembre 2024 Mercoledì 25 settembre 2024 dalle ore 21. (Superguidatv.it)